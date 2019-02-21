排球》屏東黑馬 內埔國中勇闖排球甲組聯賽

成軍僅4年的屏東內埔國中排球隊，在今年國中排球甲組聯賽突破重圍，以複賽第1名成績晉級決賽，成為南部唯一闖進4強的黑馬。（記者邱芷柔攝）



〔記者邱芷柔／屏東報導〕成軍僅4年的屏東內埔國中排球隊，面對克難的練球環境與招生困境，在今年國中排球甲組聯賽突破重圍，以複賽第1名成績晉級決賽，成為南部唯一闖進4強的黑馬，下個月將在決賽為屏東排球爭一席之地。

教練曾永安說，內埔國中排球隊相當年輕，跟有著輝煌隊史紀錄的新園國中、明正國中不同，球隊草創時期不僅沒場地練習，連球都沒幾顆，球員們也是東拼西湊組成，從40多名球員到現在剩下16名球員，熬過艱苦的訓練，留下的都是菁英中的精英。

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預賽時負傷上陣的隊長郭欣祐說，雖然在練習時受傷，但預賽時還是跟大家一起上場打拼，預賽的目標就是複賽，現在進入4強，當然就以冠軍為目標；球隊的靈魂人物溫少翔，不僅在校成績排名第3，也是全國國中排球排名第3的舉球員，他表示，從國小就熱愛打排球，希望繼續帶領球隊穩定攻下每一球。

球隊的靈魂人物溫少翔（左），是全國國中排球排名第3的舉球員。（記者邱芷柔攝）

「這些球員真的很熱愛排球！」內埔國中學務主任李科增、體育組長蔡明吉說，能闖進甲組決賽的主要原因，就是球員們對排球的熱情，學校不斷找來畢業校友、社會組選手陪訓，雖然球員們平均身高僅170公分，身材條件不比其他隊伍好，但韌性很強，在球場上能看見他們不輕易放棄的精神。

校方指出，過去內埔國中沒有排球隊，許多從國小就打排球的學生因此外流，成立排球隊後，讓地方的孩子可以留在家鄉，兩年前排球隊奪下乙級聯賽亞軍後轉戰甲級賽事，雖然在預賽時鎩羽而歸，讓球員們面臨空前低潮，但今年捲土重來，除了配合教練戰術，也提升球員心理素質，一舉擠進4強名單，往屏東新興排球勁旅邁進。

雖然球員們身材條件不比其他隊伍好，但韌性很強，在球場上能看見他們不輕易放棄的精神。（記者邱芷柔攝）

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