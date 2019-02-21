中職》陳品捷、高國麟確定不守內野 悍將外野大爆滿

富邦悍將內野手群。（記者羅志朋攝）



〔記者羅志朋／高雄報導〕中職各隊春訓如火如荼操兵，今年球季富邦悍將戰力布局，總教練「鑼總」已有初步構想，鑼總透露，先發輪值除了3洋投羅力、伍鐸和索沙、另外兩個名額由7名本土投手競爭，包括林晨樺、林克謙、黃亦志、陳仕朋、林政賢、吳世豪，另外還有陳品學，熱身賽結束才會決定。

鑼總解釋，去年吳世豪先發表現很好（先發4場拿下1勝、防禦率1.71），不過右手肘有一些狀況，今年當然很其他吳世豪能扛先發，仍要視健康狀況而定。鑼總也期待陳品學能投先發，前提是控球必須穩定。去年陳品學在二軍投11.1局就送出15次四死球、防禦率9.53。

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吳世豪。（記者羅志朋攝）

牛棚部分，鑼總計劃讓倪福德扛終結者，陳鴻文和林羿豪也是守護神人選，鑼總強調，「今年會讓鴻文待在牛棚，不會投先發。」

林羿豪。（記者羅志朋攝）

野手佈局方面，原本守內野的高國麟和陳品捷，鑼總表示，今年兩人都是專職外野手，不會進來內野守備，一壘交給林益全、范國宸，二壘則是王正棠、林威廷，三壘蔣智賢，李宗賢則是三壘、游擊都要守，游擊陳凱倫的守備令人放心，還有于孟馗也是游擊人選。

悍將外野原本就人滿為患，包括林哲瑄、胡金龍、高國輝、張正偉、申皓瑋和高孝儀，如今陳品捷和高國麟也來「搶飯碗」，老將張建銘去年僅出賽8場，今年外野大爆滿，出賽空間恐怕不會太多。

陳品學。（記者羅志朋攝）

富邦悍將客座投手教練王建民。（記者羅志朋攝）



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