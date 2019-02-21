MLB》去年失誤聯盟三壘手第四慘 洋基小將苦練決勝負

安杜哈爾今年休賽季的訓練重點為他的三壘守備。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基三壘小將安杜哈爾（Migeul Andujar），去年發生大聯盟三壘手第四多的失誤，球團也休賽季將他的訓練重點放在守備上面。

根據大聯盟報導，安杜哈爾這個休賽季與內野守備教練門多薩（Carlos Mendoza）和總教練布恩（Aaron Boone）一同訓練，他們希望能夠將安杜哈爾的失誤減少，去年安杜哈爾在三壘防區一共發生了15次失誤。

請繼續往下閱讀...

安杜哈爾透過翻譯談到他在休賽季針對防守的訓練說：「休賽季開始的防守計畫為改善我的防守站位、改進我的第一步，以及準備傳球時的方向，這些不同訓練的組合應該能讓我變得更好。」總教練布恩指出，安杜哈爾之前並不夠注重他的防守腳步以及傳球機制，並指出他時常會用四分之三的的方式傳球。

安杜哈爾表示，他已經在訓練後改進這些缺點：「我認為在移動時將所有事情結合在一起，以獲得更好的節奏是很重要的，能夠在防守時把所有的要素結合在一起會是最後的目標。」

安杜哈爾的新人年獲得巨大的成功，他繳出.297/.328/.527的打擊三圍，還敲出27發全壘打，wRC+為128，綜合貢獻值來到2.7（Fangraphs版本），並且在美聯新人王的票選上拿到第二名，只輸給大谷翔平，美聯新人王第三名則是安杜哈爾的隊友托瑞斯（Gleyber Torres）。

（左起）安杜哈爾與托瑞斯。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/