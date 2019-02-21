籃球》超新星威廉森受傷 米契爾怒噴NCAA制度缺陷

米契爾不滿NCAA制度（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日NCAA上演死對頭杜克與北卡之戰，造成全美的轟動，票價也飆高到平均12萬元台幣，讓NCAA票房賺到飽，不過今天被外界譽為「詹皇接班人」的威廉森（Zion Williamson）只打了36秒就受傷下場，而NCAA的制度再次也引起了討論，爵士新星米契爾（Donovan Mitchell）也對此在推特發表言論。

Again let’s remember all the money that went into this game.... and these players get none of it.... and now Zion gets hurt... something has to change @NCAA — Donovan Mitchell （@spidadmitchell） 2019年2月21日

米契爾不滿的地方就是NCAA的制度規定，除了學校的獎學金外，學生球員不得有任何合約及報酬，也就是說NCAA進場觀看的門票收益，半點都不會進到學生口袋，全都會由官方獨占，而威廉森的受傷在沒有薪水以及合約外，也不會有任何補償，這點讓米契爾大吐不快，也在推特上標注NCAA官方帳號，希望這個制度能夠有改善的空間。

杜克大學怪物新人威廉森受傷。（今日美國）

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