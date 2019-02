籃球》超新星威廉森受傷 米契爾怒噴NCAA制度缺陷

米契爾不滿NCAA制度(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕今日NCAA上演死對頭杜克與北卡之戰,造成全美的轟動,票價也飆高到平均12萬元台幣,讓NCAA票房賺到飽,不過今天被外界譽為「詹皇接班人」的威廉森(Zion Williamson)只打了36秒就受傷下場,而NCAA的制度再次也引起了討論,爵士新星米契爾(Donovan Mitchell)也對此在推特發表言論。

Again let’s remember all the money that went into this game.... and these players get none of it.... and now Zion gets hurt... something has to change @NCAA