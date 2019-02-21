MLB》 自由市場冷清 前明星二壘手低薪加盟老虎

哈里森（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者Ken Rosenthal指出，老虎今與前海盜內野手哈里森（Josh Harrison）達成協議，簽下一筆一年200萬，附帶100萬美元激勵獎金，總值300萬美元（約新台幣9200萬）的短約。

這是老虎去年季後至今第二次簽下前海盜隊的球員，老虎在十二月簽下了海盜的當家游擊手莫瑟（Jordy Mercer），這次簽下哈里森將重現去年海盜的二遊防線。

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31歲的哈里森曾經在2012年於第九局打破韋蘭德（Justin Verlander）的無安打比賽，也曾在他八年的職業生涯中入選過兩次明星賽，數據方面，哈里森生涯平均打擊率是2成77，整體攻擊指數也有7成25，不過，他在上個賽季打擊率僅2成50，8發全壘打和37分打點，跟前年的成績比起來下滑不少，最後海盜選擇不與他續約。

老虎在完成了這次補強後，成功增添內野的深度，除了哈里森外，老虎隊也邀請了前白襪的二壘手G.貝克漢（Gordon Beckham）參加春訓。

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