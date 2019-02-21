雙獅交流》陳瑞昌和「老兄弟」橫田久則重逢 如今都披「獅袍」（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕當年在兄弟是最佳拍檔，如今兩人卻雙雙披上「獅袍」，且在這次雙獅交流賽重逢。統一獅投捕教練陳瑞昌和西武獅農場總監橫田久則今天開心相聚，為「雙獅會」留下一張別具意義的「兄弟照」。

兩場雙獅交流賽結束後，統一獅和西武獅還在場上留下大合照。到了場邊，另一張合照也很吸睛，只見穿著西武獅運動衣的橫田久則，跑去和今年到統一獅擔任教練的陳瑞昌「相認」，兩人隨後開心合影。

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「從他離開兄弟之後，就沒有見過了。」陳瑞昌笑談這位當年在兄弟象的好搭檔，表示橫田久則第一年（2003年）來到兄弟就拿下16勝成為勝投王，是個很好相處的搭檔，「我很喜歡跟他搭配，他的個性很好，我們合作很有默契。」

橫田久則在兄弟投了兩季累計25勝之後，就因為膝蓋傷勢影響表現，在2004年季後原本遭到解約，後來在球迷向球團要求下，又在兄弟當了兩年投手教練。

儘管已經多年沒見，橫田還是立刻認出陳瑞昌，「昌仔」笑說：「當然啊，但是他說我變胖了。」由於之前兩人彼此沒有連絡方式，橫田還立刻拿出名片給陳瑞昌，讓這段「兄弟」情緣能夠延續下去。

統一獅投捕教練陳瑞昌和西武獅農場總監橫田久則開心合照。（特派記者倪婉君攝影）

統一獅教練陳瑞昌（左）與西武獅教練橫田久則（右）曾在兄弟象當隊友。（特派記者黃志源攝）

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