HBL》王玥媞甦醒飆分 淡商二連勝搶四強門票

王玥媞上籃，此戰她豪取全場最高25分，外加11籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組，淡水商工延續前一場逆轉勝氣勢，靠著高二後衛王玥媞豪取全場最高25分，外加11籃板，率隊72：60擊敗滬江高中，收下2連勝，晉級4強希望濃厚。

王玥媞於複賽前2場遭遇低潮，場均僅進帳14分，球隊也吞下2連敗，但上一場對上東泰高中甦醒，攻下33分，昨再扮演致勝功臣。

請繼續往下閱讀...

連三年拿下季軍的滬江高中，本學年度遭遇挫折，尤其兩大中鋒吳亞庭和楊家佳受傷，已吞下3連敗，與4強漸行漸遠。

淡商許絜晞（中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

淡商劉采璇（圖中）突破對手防守帶球上籃。（記者王藝菘攝）

淡商郭虹廷（圖左）。（記者王藝菘攝）

淡商黃雨晴（左）與滬江球員爭搶地板球。（記者王藝菘攝）

北一女中73：86不敵強敵南山高中，戰績1勝3敗，跌落至第6名，但未來賽程將遇到戰績較差的球隊，搶4強門票仍大有機會。

本學年度女子組8強賽仍形成明顯的三強鼎立態勢，永仁高中今再以88：60大勝苗栗家商，與普門和南山皆維持不敗金身，幾乎已篤定晉級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/