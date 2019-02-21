路跑》萬金石馬拉松3月17日開跑 晉升國際銀標籤優質認證

萬金石馬拉松3月17日開跑，體育署長高俊雄（右起）和田協秘書長王景成宣布該賽獲IAAF銀標籤認證。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕已從IAAF（國際田徑總會）銅標籤晉升成為銀標籤的「新北市萬金石馬拉松」，今年賽事3月17日於翡翠灣盛大開跑，體育署長高俊雄、全國田徑協會秘書長王景成今共同宣告好消息，也期許藉由優質賽事，把結合運動與觀光的台灣之美行銷到全世界。

平常就熱愛運動的高俊雄表示，萬金石馬拉松自2015年獲得IAAF銅標籤認證以來，不但成為國內年度三大馬拉松盛會，也是全台唯一獲得國際認證，並入選體育署精選的12項國際賽會。此外，在中央相關部會、新北市政府與民間團體共同合作下，每年吸引逾萬名國內外跑者共襄盛舉，並透過電視、網路直播，對於宣傳寶島和帶動當地經濟的效益甚鉅。

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王景成進一步指出，本屆包括蒲隆地、厄利垂亞、西班牙、衣索比亞、芬蘭、英國、德國、義大利、日本、肯亞、韓國、賴索托等世界排名300名內的20多位國際男女菁英選手參賽，並搭配政府新南向政策，連續兩年力邀澳洲、新加坡、泰國、印度、馬來西亞、越南和斯里蘭卡等7個新南向國家、共計11名優秀選手訪台，讓賽會更能體現國際觀和多元文化交流。除了萬金石馬拉松，台北市府也決定把擁有優良歷史的「台北馬拉松」，在4年內打造成為IAAF認證的金標籤賽會，即廣邀世界排名前150名國際高手參賽。

萬金石馬拉松3月17日開跑，體育署長高俊雄（右起）和田協秘書長王景成宣布該賽獲IAAF銀標籤認證。（記者梁偉銘攝）

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