雙獅交流》拿過日職最多二壘金手套 60歲西武監督親自指導「台灣獅」

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕拿過日職史上最多二壘手金手套，西武獅監督辻発彥賽前花了將近1小時指導統一獅的內野守備，他強調基本功非常重要，希望能對台灣球員有所幫助。

「我都60歲了，我做得到，你們一定可以。」在雙獅交流賽開打前，辻発彥特別帶著守備跑壘教練馬場敏史一起過來，進行獅隊內野守備練習指導，他一開口就是這句話。獅隊總教練黃甘霖則在一旁觀看，他表示球隊內野守備是相對較弱的一環，因此特別邀請辻発彥前來指導。

請繼續往下閱讀...

西武獅監督辻発彥賽前花了將近1小時指導統一獅的內野守備。（特派記者黃志源攝）

辻発彥拿過8座二壘手金手套，至今仍是日職史上的最高紀錄。今年轉守二壘的陳傑憲，也從好友吳念庭聽說一些監督的事蹟，「我知道他守備很強，也有聽念庭講，如果守備好的話，機會也會比較多。」

包括陳傑憲、郭阜林、楊家維、買嘉儀、林祖傑、潘彥廷和姚雨翔等7位內野手，都仔細聆聽辻発彥的指導。陳傑憲說：「其實日式守備依然強調下盤，最主要是接球的timing，下盤如何使用腳，去配合接球的節奏。」他也讚嘆辻発彥至今的身手仍然敏捷，難怪以前的守備會這麼出名。

西武獅監督辻発彥。（特派記者黃志源攝）

統一獅陳傑憲（中）賽前守備練習。（特派記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/