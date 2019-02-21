籃球》「詹皇接班人」穿爆NIKE受傷退場 引來PUMA這樣酸…

威廉森在外線持球準備單打進攻時邁出左腳，球鞋卻在此時爆開，隨後重達285磅（約130公斤）的威廉森重心不穩重摔在地，之後也因為膝傷再也沒有回到比賽。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕全美大學體育聯盟（NCAA）排名第一的杜克大學，陣中狀元熱門人選威廉森（Zion Williamson）本季表現亮眼，今天對上全美排名第8的宿敵北卡羅來納大學，預計將上演一場世仇大戰，未料威廉森卻在上場36秒後，因為球鞋爆開，重心不穩跌坐在地上，從此之後未再上場。當時威廉森穿著的NIKE球鞋也因此備受質疑，事件發生後可能引發球鞋品牌的企業危機。

PUMA則在球鞋爆開後，在社群網站PO文表示，「這種事不會發生在PUMA」。

綜合外媒報導，威廉森本季繳出場均22.4分、9.2籃板、2.3次助攻外加1.9次火鍋和2.3次抄截的驚人成績，被外界譽為下一個詹姆斯（LeBron James），也引來NBA的注意。

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在今天的賽事中，開賽沒多久，威廉森在外線持球準備單打進攻時邁出左腳，球鞋卻在此時爆開，隨後重達285磅（約130公斤）的威廉森重心不穩重摔在地，之後也因為膝傷再也沒有回到比賽。

賽後說明時杜克大學教練表示，他執教以來看過許多球鞋爆裂的案例，但像威廉森這麼誇張的還是頭一次。教練認為，威廉森有輕微的膝蓋扭傷，傷勢應該就來自於球鞋爆開。

威廉森今天在場上穿著的球鞋是由雷霆隊球星喬治（Paul George）所代言的「PG2.5」。NIKE也發出聲明表示，「雖然這是一起個人案例，但我們產品的質量和性能至關重要，目前正在努力尋找問題」，NIKE說，「我們非常關心威廉森的傷勢，也希望他能迅速康復」。

威廉森今天在場上穿著的球鞋是由雷霆隊球星喬治（Paul George）所代言的「PG2.5」。（美聯社）

而另一個籃球品牌競爭對手PUMA，則在球鞋爆開後，在社群網站PO文嘲諷，「這種事不會發生在PUMA」。但推文在不久後遭到刪除。

有網友酸說，「杜克大學與NIKE的合約，大概也隨著這雙爆裂的鞋子一樣『爆裂』了吧」、「難道威廉森其實是一個漫威漫畫的超級英雄，他的能力就是一腳讓鞋子爆炸？」

NIKE自1993年以來一直都是杜克大學的贊助商，和杜克大學簽下12年的獨家球鞋服飾合約，合約總值不詳，今年只進行到第4年。

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