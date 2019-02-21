NBA》「豪神秀」因傷兵歸隊壓縮？美媒為球迷解惑

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍替補控衛范維利特（Fred VanVleet）因左手大拇指傷勢掛病號，緊急找來林書豪救火，但如果范維利特歸隊，林書豪還能得到重用嗎？《The Athletic》主跑暴龍隊的記者為球迷解惑。

范維利特明星賽前動刀處理左手大拇指韌帶撕裂傷，預計需要3週時間休養，林書豪扛下頭號替補的任務，首戰上場25分鐘，遠高於他本季在51場的平均出賽時間，林書豪也不負眾望，拿下8分、5籃板、5助攻全方位數據，助暴龍129：120擊敗巫師拉出6連勝。

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只不過，有球迷擔心范維利特歸隊，會壓縮林書豪的發揮空間，對此《The Athletic》記者墨菲（Blake Murphy）表示，林書豪的上場時間確實會下修，但他仍是暴龍仰賴的大將，擋拆高手林書豪和隊友的搭配，讓暴龍戰術更加靈活。

另外，范維利特在林書豪的加盟下，他更能專注發揮所長，透過跑位創造空檔在外線開砲，進一步拉抬暴龍板凳火力。

暴龍以43勝16敗暫居分部第二，僅落後公鹿1場勝差，北境大軍台灣時間本週六將於主場對上馬刺，尋求七連勝。

暴龍替補控衛范維利特。（資料照，今日美國）

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