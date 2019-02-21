HBL》破解低潮原因 林彥廷飆35分助能仁維持全勝

HBL高中籃球聯賽，男子組青年對能仁，能仁林彥廷（中）帶球上籃，青年球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽今進行第四日的賽程，能仁家商高三林彥廷大爆發，三分球11投6中，轟下高中生涯新高35分，外加15籃板和5助攻，率隊98：69大勝青年高中，8強賽四戰全勝，幾乎已將4強門票放進囊中。

林彥廷於上一階段複賽陷入低潮，5場比賽場均僅貢獻8分，但進入8強賽卻脫胎換骨，場均飆升至21分，判若兩人。教練林正明迅速找出問題，對症下藥成關鍵。

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教練團發現林彥廷運球過多，反而影響出手節奏，因此在練習賽時嚴格限制，接到球最多只能運2下，收到奇效。

能仁王翊帆和高錦瑋也分別挹注25和20分，加上林彥廷合力貢獻80分，已包辦全隊超過8成的分數。

HBL高中籃球聯賽，男子組青年對能仁，能仁高錦瑋（中）原地跳投，青年球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

反觀青年高中主力涂亦含遭到嚴防，只攻下4分、7籃板，先發五人得分都僅在個位數，種下敗因。

HBL高中籃球聯賽，男子組青年對能仁，青年涂亦含。（記者王藝菘攝）

南山高中最強菜鳥陳力生今攻下全隊最高22分，持續將生涯新高得分往上堆升，終場南山85：75擊敗南湖高中。

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