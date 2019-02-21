網球》謝政鵬銜哀出擊 普羅旺斯男雙8強止步

謝政鵬在法國普羅旺斯13男網公開賽男雙8強止步。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金74.4萬歐元（約2599萬台幣）的法國普羅旺斯13男網公開賽，遭逢女友車禍驟逝的「Ａ鵬」謝政鵬，與印尼搭檔朗卡特銜哀出擊，今晚3：6、2：6不敵第3種子日本麥克拉克蘭（Ben McLachlan）／荷蘭米德科普（ Matwe Middelkoop ），8強止步「Ａ鵬」預計也將趕回國。

27歲的謝政鵬，是網球女將謝淑薇親弟弟，職業生涯以雙打為主，場上成績在家族中相當出色，本季他與朗卡特固定搭檔，先前保加利亞首都舉行的索菲亞男網公開賽連戰皆捷，生涯首闖ATP巡迴賽決賽，可惜最終惜敗屈居亞軍。 謝政鵬原本預定普羅旺斯站結束返國，首輪賽前卻接獲女友車禍過世噩耗，心情大受影響。

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昨「A鵬」曾在社群媒體發文說：「老天爺接二連三的從我身邊奪走我重要的人⋯這玩笑會不會太大」，另出示女友常用唇膏，留言：「依然有妳淡淡的味道，明明說好等我週末回去，怎麼能說走就走。」、「我知道我棄權妳會不開心。 」、「對不起我沒有即時回去，我知道妳也希望我留下來，事發到現在沒有休息閉上眼的瞬間眼淚就流下來，我真的很痛...我知道我棄權妳會不開心，但我真的好想回去真的好累。」

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