SBL Live》富邦先發四人得分上雙 81比76力克台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 15 19 18 24 76 富邦 17 19 27 18 81

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

臺灣啤酒總教練周俊三。（記者陳志曲攝）

第四節

第四節富邦原本保有十分領先，但比賽中段富邦進攻當機，台啤在倒數三分鐘時將比分追近僅一分差，台啤黃泓瀚此時犯滿畢業，倒數兩分鐘，蔣淯安關鍵上籃雙方平手，富邦賈西亞兩罰一中，蔡文誠關鍵上籃幫助球隊領先三分，台啤賽瑟夫兩罰俱中，但富邦郭少傑快速上籃得手比賽又差到三分，台啤關鍵一擊沒中，只好採犯規戰術，蔡文誠關鍵兩罰命中，鎖定戰局，終場富邦就以81：76拿下勝利，台啤終止四連勝。

第三節

第三節，富邦穩住局勢持續維持領先，但台啤仍緊追不捨，在比賽中段，富邦終於靠著連續命中拉開比分，三節打完63：52取得11分領先。

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第二節

第二節台啤打出一波8：3的攻勢，迫使富邦喊出暫停，暫停過後富邦穩住陣腳，但蔣淯安完成關鍵四分打成功止血，雙方又回到拉鋸，最終半場打完比分雙方還是停在36：34兩分差。

臺灣啤酒蔣淯安（左）挑戰富邦勇士雙洋將。（記者陳志曲攝）

第一節

第一節台啤和富邦形成拉鋸，富邦米歇爾主宰禁區個人獨拿8分，台啤則是每個人的得分都十分平均，第一節結束，富邦17：15領先台啤。

富邦勇士蔡文誠（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）



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