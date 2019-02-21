網球》謝淑薇杜拜驚天大逆轉 力挫前世界球后首晉4強

謝淑薇逆轉獲勝，首闖杜拜女網賽單打4強。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8712萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇再度大爆冷門！決勝盤她從1：5連趕6局，最終反以6：4 、1：6、7：5氣走捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）， 4連勝首闖單打4強，也是生涯第5度強壓前十高手。單日二連戰的小薇稍事休息，還將力拚雙打4強門票。

目前世界女單排名31的謝淑薇，本週杜拜連剋強敵，包括昨晚3盤扳倒了前任世界球后、現暫居第7的德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），這是小薇繼去年溫布頓大滿貫擊退當時全球排名第1的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）後，第4度戰勝前十名將 ，並首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）大賽單打前8紀錄。

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如今強碰另位「重砲型」前球后普利絲可娃，謝淑薇毫無懼色，開賽雙方互探虛實，面對強發猛抽的高大東歐對手，小薇智取不力敵，第8局化解3記被破發點危機，驚險保發後順勢突破，5：4沒浪費聽牌機會，盤末發球守住先下一城。

謝淑薇晉女單四強。（歐新社）

只不過，次盤普莉絲可娃強力反撲，1：1之後接連破發，横掃5局扳回頹勢；戰線被拖進決勝盤，連日征戰的小薇體能受影響，一度失誤連連陷入絕境，讓普莉絲可娃4：0開局壓制，但小薇第5局保發止血後，無路可退第7局也守住，並順勢接連回破反以6：5聽牌，最終「再見破發」得逞，總計苦戰2小時出線，也回報去年邁阿密決勝盤搶7落敗之仇。

單、雙打兼顧的謝淑薇，也是去年杜拜雙打亞軍，單打賽後稍事休息，再與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手出擊，第3種子「台捷聯軍」8強對上第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲 （Demi Schuurs） 。

謝淑薇。（美聯社）

謝淑薇4連勝首闖杜拜女網賽單打4強。（美聯社）

謝淑薇逆轉勝，相當振奮。（歐新社）

第4種子普利絲可娃。（歐新社）

第4種子普利絲可娃落敗黯然離場。（歐新社）

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