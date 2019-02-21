SBL》年後換新球「太滑」 梅奧三分絕殺失手

達欣洋將梅奧最後一擊未能投進。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕第16季SBL今天於桃園巨蛋復工，結束春節與明星賽假期，由地主璞園出戰達欣，雙方末節讀秒階段仍在拉鋸，終場前2.43秒，達欣洋將梅奧獲得最後一擊機會，空檔出現，但未能投進，終場璞園82：80險勝，收下本季對戰三連勝。

今天是璞園、達欣本季第三度交手，前兩次都是衛冕軍贏球，今天璞園首節命中率較差，暫居落後，次節開始反撲，減少達欣出手次數，中場前扳成39平手。

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進入下半場，雙方陷入拉鋸，直到末節都難分難捨，最後讀秒階段，落後1分的達欣先是在終場前3.76秒，發生致命失誤，原本戰術做給梅奧，但跑位出現問題，發球的蘇翊傑未能順利把球傳到隊友手中，發生違例，達欣只好發動犯規戰術，把璞園球員施晉堯送上罰球線，他2罰中1，達欣保有最後一擊機會。

蘇翊傑關鍵時刻傳球失誤 表情懊惱。（記者陳志曲攝）

賽後記者會達欣教練范耿祥解釋，過年後換新球，這款球上面有一層膠，手感比較滑，雖然練習也是使用新球適應，但需要時間把膠磨掉，梅奧也表示，確實是比較滑，但這並非藉口，兩隊都是用一樣的球。梅奧此役三分球8投0中，兩分球22投12中，攻下25分。

璞園雖然贏球，教練麥班達臉上沒有喜色，他僅簡單表示，球隊還是有很多需要進步的地方，希望接下來12場比賽會更好。

璞園2分險勝達欣。（記者陳志曲攝）

臺北達欣麥克連（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園凱爾（中）雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

桃園璞園強森（右）與臺北達欣梅奧（左）對位。（記者陳志曲攝）

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