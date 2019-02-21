日本T聯賽》台灣一哥之爭 林昀儒技壓莊智淵

林昀儒直落三打敗前輩莊智淵，拿下三連勝。（取自日本T聯賽官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣桌壇一哥莊智淵、二哥林昀儒，今晚在2019年日本T聯賽上演「台灣內戰」，最終17歲小將林昀儒以直落三擊退37歲老將的莊智淵，幫助岡山隊以3:1力克琉球隊，林昀儒在開季2連敗後連克張本智和、阿波羅尼亞和莊智淵三大世界高手，且連續3戰1局未失，展現大將之風。

世界排名19的莊智淵在2017年全運會男單決賽，以4:2力退林昀儒完成四連霸。但才過了1年多，林昀儒世界排名已從當時的102躍居26名，實力已不可同日而語。

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莊智淵未能替琉球隊力挽狂瀾。（取自日本T聯賽官網）

面對前輩莊智淵，林昀儒展現初生之犢不畏虎的膽識，首局以5:0強勢開局後，順利以11:6先聲奪人﹔第二局同樣在開局7:1大幅領先下以11:4拿下﹔第三局，莊智淵似乎還找不到破解之道，林昀儒在開局1:2落後時連下6分揚長而去，11:6再下一城，贏得對戰首勝。

琉球隊靠第一點雙打丹羽孝希／有延大夢以2:1打敗上田仁／森薗政崇後，連丟3點，第二點單打陳建安以1:3不敵南韓林鐘勳﹔第三點丹羽孝希也以2:3遭森薗政崇逆轉﹔第四點莊智淵也未能力挽狂瀾。

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