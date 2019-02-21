網球》謝政鵬擔心往生女友的家人心情 呼籲勿過度報導

謝政鵬。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕甫結束法國職業賽程的「A鵬」謝政鵬，因擔心已往生女友的家人心情，出面呼籲國內媒體勿過度報導，下週他原本就沒安排賽程，可能儘快趕回台灣，目前也不確定3月已報名的珠海、深圳、張家港等挑戰賽，是否如期出賽。

謝政鵬特地以語音方式通知國內媒體，希望整件事情儘快落幕，不要再造成女方家人的痛苦，「拜託事情過去就過去了，真的沒必要一直拿出來講，這樣人家家裡會怎麼想。沒什麼好說的，可不可以儘量不要報導了，我朋友說報導的已經很誇張了，這樣要女友家人會怎麼想呢？」

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27歲的謝政鵬，女友張恒綿本月19日在國內發生車禍身亡，當時他正在法國參與總獎金74.4萬歐元（約2599萬台幣）的普羅旺斯13男網公開賽，「Ａ鵬」心情大受影響，仍與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungat）銜哀出擊，雙打首輪贏球後，今晚則以3：6、2：6不敵第3種子日本麥克拉克蘭（Ben McLachlan）／荷蘭米德科普（ Matwe Middelkoop ），8強止步「A鵬」預計也將返台。

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