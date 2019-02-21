NBA》火箭下半季滿血回歸 三星齊抗宇宙勇

卡培拉。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕火箭在上一季只差臨門一腳就可以問鼎總冠軍，不過最終還是落敗於近年的強權勇士，本季失去多名防守悍將後，火箭打得跌跌撞撞，並且飽受傷兵困擾，保羅（Chris Paul）、卡培拉（Clint Capela）接連缺陣好幾場比賽，讓火箭在西部戰績不見起色，不過下半季將開始，火箭傷兵漸漸歸隊，眾將也對於未來一致看好。

火箭因為傷痛問題，哈登（James Harden）本季常常獨挑大樑，不過成績卻無法衝刺到前段班，迎來保羅、卡培拉歸隊後，季中更是找來法瑞德（Kenneth Faried），火箭禁區再多一名防守大將。

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火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）表示，卡培拉回歸絕對是最大的好消息，進攻一直都不是我們的問題，主要是防守，卡培拉鞏固禁區的能力，是我們最需要的。

哈登與保羅也一致表示，接下來全員回歸後，全隊必須打得更快，一定要跑動起來，發動更多的快攻來得分，相信球隊會更上一層樓。

哈登。（資料照，今日美國）

保羅。（資料照，美聯社）

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