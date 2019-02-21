網球》謝淑薇專打前10種子 WTA官網讚「巨人殺手」

謝淑薇晉杜拜女網賽4強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐謝淑薇今在杜拜女網賽碰上捷克前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova），克服決勝盤1：5的落後窘境，連拿6局逆轉搶勝，驚喜挺晉4強，WTA官網標題更以「巨人殺手」形容謝淑薇的精彩表現。

世界排名31的謝淑薇本週杜拜站出擊繳出「殺手級」表現，先是擊敗第10種子塞瓦絲圖娃（Anastasija Sevastova），再以3盤扳倒握有3座大滿貫冠軍的柯珀（Angelique Kerber），今碰上第4種子的普利絲可娃再大爆冷門，特別是在第三盤只要掉1局就會輸球的情況下，謝淑薇展現強心臟逆轉奪勝，讓球迷看得相當過癮。

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值得一提的是，謝淑薇4連勝中，有3勝就是擊敗前10種子，WTA官網在新聞標題寫上，「謝淑薇延續巨人殺手模式，爆冷擊敗普利絲可娃搶下4強門票」。

謝淑薇逆轉勝後激動吶喊。（美聯社）

謝淑薇賽後談到決勝盤的緊張戰況，她說：「普利絲可娃發球很猛，每一局幾乎都有ACE球，想要力挽狂瀾真的很不容易，但我跟自己說，『好，如果她不發ACE球，我就就得盡力打回去，而且要比之前打得更賣力，讓她很難擊出致勝球』。」

謝淑薇最終以6：4 、1：6、7：5奪勝，收下精彩一勝，也成為台灣首位打進「WTA超5賽（ Premier 5）」的女單球員，談到如何應付下一場對手時，由於受訪時結果還未出爐，謝淑薇幽默回應，「她們還在打，我剛派了間諜過去了！」

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