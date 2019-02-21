SBL》富邦對戰台啤四連勝 許總有作戰小秘密

富邦勇士郭少傑（左）關鍵切入得手，加上洪志善（右）關鍵抄截，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕新春過後，第16季SBL今天於桃園巨蛋登場，多少受到更換新球影響，兩場比賽比分都不高，其中半場比數都沒超過39分，富邦勇士壓軸遭遇台啤，富邦靠著郭少傑關鍵上籃，以及洪志善重要抄截，終場以81：76，中止台啤四連勝，也收下對戰四連勝。

富邦後衛林書緯因小腿傷勢此役高掛免戰牌，台啤黃聰翰季前手指骨折，今天傷癒歸隊，同樣手指骨裂的張伯維去年12月初受傷，今天重返球場。

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臺灣啤酒黃聰翰（左）傷癒復出，強勢挑戰洋將。（記者陳志曲攝）

富邦、台啤兩隊上半場三分球都不盡理想，富邦14投4中、台啤11投僅2中，中場前富邦以36：34小幅領先。

易籃後，富邦洪志善、劉韋辰陸續在外線開炮，逐漸拉開分差，進入末節前，富邦來到13分領先，末節富邦陷入當機，台啤一波14：1攻勢，終場前4分鐘，被綠衫軍追到1分差。

不過台啤追分總差一口氣，最後洪志善關鍵抄截得逞，幫助富邦守住勝利。

富邦勇士洪志善（左）積極拚戰，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

富邦勇士郭少傑關鍵切入得手。（記者陳志曲攝）

談到對戰台啤心得，富邦教練許晉哲先是停頓，他隨後露出神祕笑容，「對戰台啤有一個小秘密，不過等這季打完，我在揭曉。」

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

富邦勇士米歇爾（中）進攻籃框被對手嚴加看管。（記者陳志曲攝）

臺灣啤酒總教練周俊三。（記者陳志曲攝）

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