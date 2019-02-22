網球》詹家姊妹杜拜晉4強 女雙與謝淑薇上演「台灣內戰」

詹詠然（右）與詹皓晴（左）聯手挺進杜拜雙打4強，將與謝淑薇／史崔可娃組合上演「台灣內戰」。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8712萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇單、雙打都挺進4強後，詹詠然／詹皓晴也在雙打贏球，詹家姊妹預計台灣時間週五凌晨左右，即與謝淑薇組合上演「台灣內戰」，決定冠軍戰門票誰屬。

單、雙打兼顧的謝淑薇，也是去年杜拜雙打亞軍，韌性十足的她，本屆與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）排第3種子，「台捷聯軍」雙打8強直落2贏球後，緊接著登場的第9種子大小詹也傳回捷報，激戰近1個半小時，6：4、7：5力退克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／羅馬尼亞歐拉魯（Raluca Olaru），同樣躋身準決賽。

上週杜哈聯手封后的雙詹，此役克服開賽1：3、2：4落後，第8、10局連續破發，反而倒趕4局先馳得盤；次盤她們與「克羅聯軍」互破僵持至6：5聽牌時，關鍵第12局大小詹把握機會，前後排積極壓制，第2個賽末點再見破發，直落2搶搭4強列車。

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