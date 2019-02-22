網球》謝淑薇今杜拜拚晉單打決賽 雙打4強戰詹家姊妹

謝淑薇單日再度二連戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8712萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇今再度單日二連戰，台灣時間晚間約9時，單打4強先拚捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova） ；之後約凌晨左右，小薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手出擊，第3種子「台捷聯軍」的對手，正是第9種子詹皓晴／詹詠然。

被WTA官網譽為「巨人殺手」的謝淑薇，此行「遇強更強」銳不可當，4連勝首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）」大賽單打前4紀錄，尤其連斬德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova），更是生涯第5度強壓世界前十大高手，以小搏大的精彩演出，足令賭盤和專家眼鏡碎滿地。

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至於小薇今晚對手，則為兩屆溫布頓冠軍、甫於澳網奪亞的老冤家柯薇妥娃，由於左手持拍的東歐勁敵來勢洶洶，包括今年元月雪梨在內，已取得對戰3連勝，小薇得延續黑馬勢頭，才能再爆冷門扳倒勁敵。

單、雙打兼顧的謝淑薇，也是去年杜拜雙打亞軍，韌性十足的她，與東歐老戰友穩紮穩打，也贏得另張準決賽門票，無巧不巧下組對手，則為同樣來自台灣的詹家姊妹，這場可遇不可求的「寶島內戰」，即將決定冠軍戰門票誰屬。

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