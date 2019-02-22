NBA》年齡將下修 高中生有望參加選秀

NBA提議更改選秀年齡。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據今日美國報導，NBA於週五正式提議案要更改對選秀年齡的要求，從原本的19歲改為18歲。

NBA一直到2005年，球員可以在高中畢業後投入選秀，但是從2006年開始，球員參加選秀需要滿足以下兩個條件：高中畢業至少一年和在選秀年12月31日前年滿19歲。

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NCAA的潛力新星威廉森昨日在比賽中因傷退場，許多NBA球員紛紛跳出來批評NCAA體系的缺陷並認為NBA選秀的年齡要求對年輕人來說只是增加風險。

威廉森在昨日NCAA比賽中受傷。（資料照，法新社）

NBA執行董事羅伯茲（Michele Roberts）計劃在週二，也就是明星賽結束後的會議上審核該提案，而正式提案的時間安排並未與威廉森在週四受傷的事件有所關聯，根據《ESPN》「沃神」（Adrian Wojnarowski）的消息指出，雙方一直在努力達成降低選秀年齡要求的協議。

由於過往隱瞞球員傷病史的案例層出不窮，雖然無法對選秀結果有太大的影響，卻會使球團增加許多風險和不確定性，NBA總裁席佛（Adam Silver）也下達指令給羅伯茲，要求參加選秀的球員經紀人要提供完整的身體醫療報告給所有球隊，而聯盟也希望強制球員出席並參加季前聯合測試。

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