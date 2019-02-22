NBA》眾球星力挺威廉森 痛批NCAA及選秀體制

威廉森有望成為選秀狀元。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆狀元大熱門的杜克大學「體能怪物」威廉森（Zion Williamson），在昨日NCAA的賽場只打了36秒就因膝蓋扭傷退場，對於這位即將挑戰NBA的明日之星，眾多NBA球星紛紛跳出來支持威廉森，並反對NBA和NCAA目前的制度。

目前NBA選秀條件需要年滿19歲，代表要參加選秀的球員至少得打一年大學籃球，不能高中畢業就直接「跳級」，而NCAA的球員除了獎學金外不得有合約等報酬，這意味著要價數千美金的門票收入一毛都不會進入球員的口袋裡，這樣的體制讓卡森斯（DeMarcus Cousins）、I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）等球員都替威廉森抱不平。

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I.湯瑪斯在推特發文說道 : 「讓這些孩子直接走出高中吧！ 在大學打球對有機會成為職業選手的人有太多風險了，一次傷病就可以改變某個人的職業生涯，威廉森，我們會在NBA等你來。」

Let these kids go straight out of HS!!! Too much on the line to be messing with college if you got a legit chance to turn pro. One injury can change somebody career, Zion sit yo ass down lol and we will be ready for you in the big boy league #LookingOutForThePlayers — Isaiah Thomas （@isaiahthomas） 2019年2月21日





另外卡森斯表示，雖然他很享受大學生活，但在聯盟打滾了將近10年之後，他有了不同的看法，並在ESPN的採訪中提到 : 「很顯然的，大學在這一點上對威廉森沒有任何幫助，你已經證明你的才能足夠挑戰下一個級別，但這過程中有太多風險去阻止你達到目標，所以我對他的建議是為你和家人做最好的選擇。」

來自歐洲的新秀東契奇（Luka Doncic）對此事件提出了他的解決辦法，他在推特上表示 : 「去歐洲打球吧。」

在進入NBA前東契奇在歐洲聯賽上大放異彩，而在投入選秀前未選擇大學籃球的球員除了東契奇，雷霆佛格森（Terrance Ferguson）和尼克穆迪耶（Emmanuel Mudiay）等人在進入NBA前皆在海外打球。

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