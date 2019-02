NBA》眾球星力挺威廉森 痛批NCAA及選秀體制

威廉森有望成為選秀狀元。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆狀元大熱門的杜克大學「體能怪物」威廉森(Zion Williamson),在昨日NCAA的賽場只打了36秒就因膝蓋扭傷退場,對於這位即將挑戰NBA的明日之星,眾多NBA球星紛紛跳出來支持威廉森,並反對NBA和NCAA目前的制度。

目前NBA選秀條件需要年滿19歲,代表要參加選秀的球員至少得打一年大學籃球,不能高中畢業就直接「跳級」,而NCAA的球員除了獎學金外不得有合約等報酬,這意味著要價數千美金的門票收入一毛都不會進入球員的口袋裡,這樣的體制讓卡森斯(DeMarcus Cousins)、I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)等球員都替威廉森抱不平。

I.湯瑪斯在推特發文說道 : 「讓這些孩子直接走出高中吧! 在大學打球對有機會成為職業選手的人有太多風險了,一次傷病就可以改變某個人的職業生涯,威廉森,我們會在NBA等你來。」

Let these kids go straight out of HS!!! Too much on the line to be messing with college if you got a legit chance to turn pro. One injury can change somebody career, Zion sit yo ass down lol and we will be ready for you in the big boy league #LookingOutForThePlayers