網球》謝淑薇近一年 「四斬球后」 輝煌紀錄看這裡

謝淑薇一年來陸續戰勝哈勒普（左一）、普莉絲可娃（左二）、穆古魯莎（左三）、柯珀（左四）、拉旺絲卡（左五）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲的謝淑薇生涯單打最高排名是世界23名，但變化莫測的球風最近一年讓世界前10好手吃足苦頭。昨晚獲勝，除了創下台灣單打挺進「超5」大賽第一人紀錄外，更是她生涯第4度擊敗「球后級」好手，難怪WTA頒給她「巨人殺手」美名。

謝淑薇的連擊巨人好戲，要從去年澳網第二輪開始，當時她以7：6（1）、6：4，擊敗當時世界排名第3的西班牙女將穆古魯莎（Garbine Muguruza）。對方曾於2017年9月登頂世界球后。在此之前，謝淑薇生涯總計17次對決世界排名前10的選手都落敗。

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挺進下一輪後，謝淑薇又擊敗波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），她生涯最高也當過世界第2。

可惜謝淑薇在16強遇上德國前球后柯珀（Angelique Kerber），激戰三盤才以6：4、5：7、2：6落敗。

去年溫網第三輪，謝淑薇再演超級驚奇，三盤逆轉擊敗當時世界球后哈勒普（Simona Halep），成為生涯重大勝利。

來到今年杜拜女網賽，謝淑薇更完全化身種子殺手，目前世界排名31的她先是擊敗世界排名12的塞瓦絲圖娃（Anastasija Sevastova），後再以三盤扳倒柯珀，更報了去年澳網16強落敗的一箭之仇。這是她生涯第三度擊敗世界第一。

昨晚8強，謝淑薇再度擊敗另一位前世界球后、世界第5捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），也在短短一年完成「四斬球后」紀錄。

謝淑薇。（美聯社）

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