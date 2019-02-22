網球》今晚對決網壇不死鳥！ 她一語道破謝淑薇難打之處

謝淑薇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕闖入杜拜女網四強的謝淑薇，預計將在台灣時間今天午夜對上手握2座大滿貫冠軍的捷克女將柯薇妥娃（Petra Kvitova），她1月才在雪梨網賽不敵柯娃，吞下對戰3連敗，能否滿血復仇球迷相當期待。柯娃昨受訪不敢小覷：「謝淑薇真的有夠難打！」

柯薇妥娃。（歐新社）

柯薇妥娃曾在2016年於家中被歹徒襲擊，造成持拍的黃金左手五根手指肌腱受傷、還有兩根手指神經受損，然而她東山再起，於今年初在澳網拿下亞軍，堪稱網壇不死鳥。

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柯薇妥娃與謝淑薇生涯遭遇3次都獲勝，兩人上次過招是今年1月雪梨網賽，當時謝淑薇以6：7（2：7）、2：6輸球，後來的澳網，柯薇妥娃不敵大坂直美拿下亞軍；謝淑薇則在女單第三輪先一步遭遇大坂直美惜敗。

來到杜拜女網賽，柯薇妥娃延續好狀況，昨也以6：4、6：0擊敗斯洛伐克對手庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）晉級四強。今天的四強戰，比賽預計台灣時間今晚不早於11點開賽。

談到今天的對手謝淑薇，柯薇妥娃承認，「謝淑薇絕對是令我非常艱困、非常棘手的人物，我跟她在雪梨打的那場真是有夠難打，我想這場比賽絕對會有些來回，但不管她要為比賽帶來什麼看頭，我都必須做好準備。」

柯娃緊接著大讚：「謝淑薇理解比賽的能力非常、非常好，這就是她難打的原因，她移位出色，一旦讓她站在好的擊球點，我實在打不出致勝球。」

「有時候我真的不懂她為什麼能打出那些球，實在很有趣。」柯薇妥娃說。

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