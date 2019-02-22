奧運》棒球再次出局 台灣隊沒進東奧恐再等8年

台灣隊拚世界12強賽，搶奧運資格。（資料照，記者廖耀東攝）





〔體育中心／綜合報導〕棒壘球雖然睽違12年重返東京奧運，不過下一屆恐怕看不到，！2024年法國巴黎奧運籌委會近日已經向國際奧林匹克委員會（IOC）提案，將街舞、攀岩、衝浪、滑板4項競技納入奧運項目，棒壘球並未列在其中，錯過明年的話後，只能期待2028年洛杉磯奧運。

受國人熱愛的棒球運動，自2008年北京奧運後，連續兩屆都未能入選，直到東京奧運後，睽違12年後以自選建議項目的方式重返奧運舞台，但是在歐洲棒球並不盛行，2024年巴黎奧運未被列入推薦項目，也宣告棒壘球再次出局。

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台灣隊力拚明年東奧門票，一定要在今年11月的世界12強賽中，名次高於南韓和澳洲，搶下亞太區的奧運參賽權，或是在6搶1的奧運最終資格賽中脫穎而出。

棒球首度出現在奧運是1904年，台灣則在1984年首次參賽，1992年棒球第一次成為奧運正式項目，台灣隊拿下史上最佳的銀牌成績。

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