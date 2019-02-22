MLB》馬查多擁6隊不可交易條款 教士13號球衣提前開賣

馬查多與教士正式簽約。（取自教士隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天正式宣布以10年3億美元（約新台幣93億）簽下明星游擊手馬查多（Manny Machado），超越2007年A-Rod與洋基所簽10年2.75億美元，成為自由球員史上最大約，明天將為他舉行加盟記者會。

現年26歲的馬查多可以選擇6支球隊不得交易，而且每年都可以更改、以及2023年球季後有權跳出合約，到時他將年滿31歲。而且客場期間還享有飯店套房，並能夠優先購買主場高價門票。

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馬查多將先獲得一筆2000萬美元的簽約金，之後再獲得本季1000萬美元薪水，由於馬查多是佛羅里達州人，不會被扣加州的所得稅12.3%，剩下的每年都有3000萬美元薪水。

教士經營團隊表示：「馬查多是真正的菁英球員，在攻守兩端都能夠影響比賽，可以幫助任何球隊取勝，並選擇在職業生涯的黃金時期來到教士隊，這份大約也證明了未來我們球隊的方向，朝世界大賽而努力。」

馬查多加盟也讓聖地牙哥球迷樂歪了，他穿的13號球衣昨天提前陳列在教士隊的商店中，吸引球迷搶購，不過隨後馬上被下架，原因是還沒正式加盟。

馬查多將身穿教士13號球衣。（取自推特）

馬查多去年球季打擊率.297，敲出生涯新高單季37轟以及107分打點，4度入選明星賽以及2屆金手套得主，生涯7年累積打擊率.282、175發全壘打、513分打點。

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