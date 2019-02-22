NBA》睽違12年拚晉級 國王小將 : 我敢賭上自己房子

希爾德對球隊非常有信心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽圓滿落幕，隨著本季NBA賽程進行到後半段，季後賽門票爭奪也逐漸白熱化，已經有12年未嚐季後賽滋味的沙加緬度國王，本季打出亮眼表現，陣中後衛希爾德（Buddy Hield）也信心滿滿，甚至不惜拿自已的房子打賭，認為這次國王絕對會晉級。



希爾德在受訪時提道：「我敢賭上自己的房子，我賺了很多錢可以在買下一個，我只是有信心，如果不這樣說的話，媒體們會說這個球員沒有自信，這就是我成長的方式，在NBA沒有輕鬆的比賽，對於聯盟來說這是有趣的事，大家都知道這支球隊有多危險，我喜歡我們的機會。」

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希爾德本季各項數據皆提升。（資料照，法新社）

希爾德本季數據皆提升，從上賽季的場均13.5分3.8籃板1.9助攻，本季上升到20.5分5.1籃板和2.3助攻，有望奪下最佳進步獎的殊榮。

在競爭激烈的西部，國王目前戰績30勝27敗排名第9，落後第8的快艇僅有1場勝差。

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