NBA》Nike重創340億變空氣 杜克怪物穿爆球鞋喬治也傻眼

杜克大學怪物新人威廉森昨因球鞋爆開受傷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕被外界譽為「詹皇接班人」的杜克大學前鋒威廉森（Zion Williamson），昨在碰上死對頭北卡大學的比賽中，僅打了36秒就因當時穿著的Nike球鞋爆開，扭傷膝蓋退場，不但讓此款球鞋代言人的球星喬治（Paul George）相當傻眼，事件發生後也重挫Nike股價，超過11億美金（約台幣340億）直接蒸發。

杜克大學昨與宿敵北卡大學上演世仇對決，加上「詹皇接班人」威廉森的加持下，未演先轟動，一張門票還飆到平均4670美元（約新台幣12萬）。

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沒想到剛開賽，威廉森在外線持球進攻，準備單打時，當時穿著的Nike鞋子左腳就直接爆開，讓他重心不穩跌坐在地上，當下表情相當痛苦，隨後威廉森便直接離開球場，沒有再回歸。

杜克大學怪物新人威廉森受傷。（美聯社）

威廉森（中）剛開賽受傷，無奈退場治療。（法新社）

據美媒《Business Insider》指出，在鞋子破損造成威廉森受傷後，截至美國東岸時間早上9點30分，Nike的股價已經重挫1.1%，NBA記者Darren Rovell也指出，Nike帳面損失已超過11億美金，達到11億2千萬。

而Nike不但損失慘重，威廉森昨在場上穿著的球鞋是由雷霆隊球星喬治所代言的「PG2.5」，也備受外界質疑，而喬治今在訓練時告訴記者，他已經和Nike談過，不過仍不確定球鞋到底哪裡出了問題。

「我不知道發生了什麼，所以馬上就連絡了Nike，看看到底出了什麼狀況，過去我從未發生過這樣（鞋子破損）的事。」喬治說道，「我的球鞋是非常成功的鞋子，不僅學生會穿，連在NBA也有很多人把我的鞋子帶在身邊，為此總是令我相當自豪。」

而被視為2019選秀狀元大熱門的威廉森，在檢查後證實為膝蓋扭傷，目前仍不確定何時能重返球場，前輩喬治除了希望他一切順利外，也呼籲威廉森在本季剩下的時間裡一定要好好保護自己。

「我想祝他一切順利，」喬治說， 「我現在還不知道他受傷的程度，但是如果狀況嚴重的話，希望他能好好養傷，畢竟如果因為受傷，讓他無法在像NBA這樣重要的舞台上發揮，實在非常可惜。」

代言的球鞋出狀況，雷霆球星喬治也大呼傻眼。（資料照，今日美國）

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