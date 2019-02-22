足球》歐霸32強切爾西宰馬爾默晉級 為週末戰曼城熱身

切爾西3：0大勝馬爾默。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超藍軍切爾西（Chelsea）歐霸盃32強第二輪賽事於主場迎戰瑞典強權馬爾默（Malmo），藍軍靠著下半場3顆進球入袋，終場3：0獲得勝利，加上第一輪賽事2：1的優勢，最終總比數5：1晉級16強，這場勝利提振了近況低迷的切爾西士氣，並且準備迎接週末英格蘭聯賽盃決賽對決土豪曼徹斯特城隊（Manchester City）。

比賽上半場，兩隊在比分上均無建樹，比數以0：0作結，不過到了下半場卻風雲變色，比賽第55分鐘，吉魯（Olivier Giroud）在中路接獲隊友威廉（Willian Borges da Silva）從左路的傳球，一腳將球射進門內，切爾西先馳得點1：0。

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比賽第73分鐘，馬爾默中後衛本特森（Rasmus Bengtsson）在禁區外對埃莫森（Emerson Palmieri dos Santos）犯規，吞下本場個人第二張黃牌後退場，局勢對於少踢一人的馬爾默相當不妙，藍軍中場巴克利（Ross Barkley）也把握住這次禁區外的自由球，直接將球開進球門，比分改寫至2：0，最後在比賽第84分鐘英格蘭年輕小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）錦上添花鎖定勝局，終場切爾西以3：0大勝馬爾默，總比數5：1晉級歐霸盃16強。

本場比賽控球時間比為切爾西72.3%遠優於馬爾默的27.7%，切爾西11次射門有6次射正，馬爾默則是5次射門但沒有射正。

切爾西將於2月25日英格蘭聯賽盃決賽迎戰近況火燙的曼城，及2月28日在自家主場面對強敵熱刺，若能在這兩場賽事有好表現的話，對帥位岌岌可危的藍軍主教練薩里（Maurizio Sarri）來說，將是一個很好的機會去證明他的執教能耐。

藍軍進球功臣吉魯。（法新社）

巴克利的自由球破門。（法新社）

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