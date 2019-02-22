NBA》恩比德缺陣無礙！ 「巨神兵」率七六人滅火

西蒙斯單手爆扣。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人於明星賽後首戰主場面對邁阿密熱火，在大帝恩比德缺陣的狀況下，靠著全場5人得分上雙，第四節T.哈里斯獨拿12分接管戰局，決勝時刻瑞迪克關鍵三分球及「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）的罰球得分穩定勝局，終場七六人106：102驚險擊敗熱火，37歲老將魏德雖然得到全隊最高19分，但未能替熱火將勝利拿下。

比賽首節馬里亞諾維奇以高效率攻下11分7籃板，帶領七六人在第一節以29：21取得領先，且上半場共6投6中，16分8籃板的優異表現，使七六人57：50半場領先熱火。第三節熱火隊開始展開反擊，單節25：16的優勢，反倒將比數超前為75：73。

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比賽來到第四節，七六人前鋒T.哈里斯跳出來扮演關鍵角色，單節攻下12分將優勢拉回到七六人這邊，比賽剩1分56秒熱火還以99：98取得領先，先是馬里亞諾維奇兩罰皆得手，將比分超前，在魏德未能投進球後，瑞迪克一顆關鍵三分讓七六人取得4分領先，再來馬里亞諾維奇兩次上罰球線的機會4罰3中鎖定勝局，終場七六人106：102熱火結束比賽。

七六人取得2連勝及收下近5場比賽的第4勝，目前38勝21敗暫居東部第4，熱火則是吞下近5場比賽的第4敗，目前26勝31敗暫時排在東部第10

恩比德將因左膝疼痛，傷缺席至少一周七六人T.哈里斯單場拿下全隊最高的23分外加11籃板，頂替恩比德先發位置的馬里亞諾維奇攻下19分12籃板的雙十表現，西蒙斯21分7籃板4助攻，熱火方面則是以魏德攻下全隊最高的19分，外帶4籃板6助攻的表現最佳，衛特斯攻下全隊次高的18分。

圖中持球者為馬里亞諾維奇。（今日美國）

西蒙斯與即將退休的魏德英雄惜英雄。（今日美國）

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