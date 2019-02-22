桌球》「把最好的都留給我」 福原愛幫老公慶生甜蜜放閃

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球國手江宏傑今天迎來30歲生日，與愛妻福原愛一同慶生，福原愛也在臉書發文感謝老公的付出，她透露老公相當貼心，事事都為家人著想，讓她有感而發地表示：「要怎麼確認一個人愛你的心呢？看他有沒有把最好的留給你就知道了。」

福原愛在臉書發文慶祝老公江宏傑30歲生日快樂，並寫道：「我們認識19年了，在一起之前不知道你是這麼貼心的男生，不管什麼事情都為我、為家人想。」

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福原愛透露，江宏傑都把麵包最中間最好吃的地方給她吃，包子的話則是中間最有營養的肉，自己吃旁邊白白的部分；去看電影每次都顧慮到她個子矮，看不到的話就會馬上幫換座位。福原愛感動地說：「明明你一直飛來飛去打比賽很累，卻一直擔心我們有沒有累。」

福原愛也分享甜蜜地生活點滴，「我問你這次生日禮物想要什麼？你直接跟我說，你現在多休息就是最好的禮物。雖然有時候我們也會鬥嘴，小夫妻吵架但不管怎麼樣都沒辦法討厭你，哈哈哈。」

福原愛感謝江宏傑這一路來的包容，為家庭付出很多，自己來台灣生活之後，感覺老公多了好多辛苦，有時候自己看不懂、聽不懂台語，有時候中文可能會錯意思，感謝老公一直在身邊幫助她，「真的辛苦你了，希望以後我也能變成你的小幫手，我會努力的。」

福原愛最後也感謝公公和婆婆，生了這麼棒的男人來當她老公，「我們會一起加油的！生日快樂愛你呦。」

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