中職》統一獅要回家了 明天由潘威倫先發戰樂天

統一獅結束雙獅交流賽搭機返台。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本大阪報導〕結束兩場和西武獅的交流賽之後，統一獅今天凌晨4點就從下榻飯店出發返台，預訂下午3點抵達桃園機場；不過獅子軍行程相當緊湊，明天下午5點就要在台南球場和韓職樂天一軍交手，預訂由統一獅潘威倫先發。

儘管獅隊兩場比賽各以3：5、3：12落敗，但不管是領隊蘇泰安，或是總教練黃甘霖，都認為這趟學習之旅仍然很有收穫。「蔗總」表示至少不管輸贏，至少知道輸的問題在哪裡，以及最需要改進的地方；蘇泰安也認為儘管一趟下來開銷不小，但初步和一些球員聊過，都認為學到不少東西。

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獅隊下午抵台後，就要搭乘高鐵返回台南，但只能稍事休息，明後天都有和韓職球隊的熱身賽，明天和樂天一軍交手後，後天換成斗山熊二軍。蔗總表示比賽名單仍會以赴日比賽的球員為主，只是先發投手由留在台灣調整的老將潘威倫擔綱。

獅隊投手潘威倫。（資料照，記者黃志源攝）

在這次交流賽打得不錯的蘇智傑，認為這趟行程收獲不少，儘管一趟下來路途遙遠，但能觀察到更多日本投手，也是值得。此外，蘇智傑也期待明天和韓職投手交手，藉此比較日、韓投手的差異。

結束雙獅交流賽獅隊搭機返台。（特派記者黃志源攝）

獅隊準備搭機返台。（特派記者黃志源攝）

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