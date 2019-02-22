中職》獅隊合約快談好了 最快下周一公布

統一獅結束雙獅交流賽搭機返台。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本大阪報導〕統一獅今天返台，領隊蘇泰安表示球員合約也談得差不多了，只剩4、5名球員的合約還差最後細節，回台後會再進一步確認，希望能在25日談妥後公布，也讓球員安心準備接下來比賽。

蘇泰安這次和董事長凃忠正一起赴日參與雙獅交流賽，但他其實在日本期間也不得閒，仍然在忙著處理和球員的合約細節。他說，明、後天會對針剩下未談妥的合約再做最後確定，希望能在25日談妥，「這樣也能讓球員比較安心，專心準備球季開打。」

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包括「雙傑」陳傑憲、蘇智傑，終結者陳韻文，以及這次在對西武獅先發的江辰晏、施子謙等人的合約，都受到外界關注。其中陳傑憲可望談定一紙3年複數年合約，平均月薪也將突破40萬元。

統一獅董事長忠正（中）與領隊蘇泰安（右）一起赴日為球員打氣。（資料照，特派記者黃志源攝）

統一獅領隊蘇泰安。（資料照，特派記者黃志源攝）

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