NBA》又不是「甜瓜」！美媒爆湖人補強瞄準頂級中鋒

尼克中鋒「小喬丹」D.喬丹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕不是「甜瓜」！湖人追求鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）失利後，與同城兄弟快艇達交易，將前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac）換到快艇，獲得前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala），而多出一個名額今傳是想打算留給尼克中鋒「小喬丹」D.喬丹（DeAndre Jordan）。

目前陣容僅有14人的湖人，之前雖然傳出考慮網羅「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），不過美媒《Bleacher Report》記者Eric Pincus今卻爆料，湖人瞄準的對象其實是不久前才被交易到尼克隊的中鋒D.喬丹。

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安東尼。（資料照，法新社）

Pincus在報導中指出，D.喬丹是適合湖人的完美人選，湖人也虎視眈眈地關注他的狀況，希望能在3月1號截止日之前，網羅來這位禁區幫手。Pincus也表示，本季應無緣季後賽的尼克，目標將擺在選秀和自由市場，應該沒有理由把D.喬丹留下，浪費自己今夏拿來追求大咖球星的薪資空間。

直到兩年後才終於加盟獨行俠的D.喬丹，只打了50場比賽，就被和D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和麥休斯（Wesley Matthews）一起打包送往尼克，換來明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在內的4名球員。

而D.喬丹本季各項數據雖然都小幅下滑，不過能有場均貢獻11.1分11籃板和1.1阻攻的實力，仍被美媒評為聯盟頂級中鋒之一。

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