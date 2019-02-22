NBA》詹皇主演「怪物奇兵2」 電影上映時間出爐

詹姆斯將出演喬丹電影續集。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由「籃球之神」喬丹主演的電影怪物奇兵（Space Jam）在1996年的好萊塢上映，而今日詹姆斯（LeBron James ）所一手創設的製作公司宣佈，怪物奇兵將時隔25年推出續集，將會在2021年7月上映並在今年夏天開始拍攝。

July 16, 2021 #SaveTheDate pic.twitter.com/qV1Tnxuksd — SpringHill Ent. （@SpringHillEnt） 2019年2月22日





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怪物奇兵這部電影在講述1993年到1995年喬丹退役到重返NBA的期間，進入卡通世界的虛構故事，片中除了喬丹，還請來了巴克利（Charles Barkley）、柏德（Larry Bird）、尤恩（Patrick Ewing）以及強森（Larry Johnson）和波古斯（Muggsy Bogues）等傳奇球星助陣。

而金塊後衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）曾在推特上打趣說道，自己可以在續集裡擔任由波古斯飾演身材較為矮小的角色。

根據詹姆斯的製作公司Springhill Entertainment，怪物奇兵2（Space Jam 2）將於美國時間2021年7月16日上映，而這次續集詹姆斯將會邀請誰來助陣? 答案將會在兩年後的夏天揭曉。

詹姆斯主演的電影將在兩年後上映。（資料照，法新社）

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