MLB》美媒曝哈波有望拿11年大約 重回國民還有一個可能

哈波。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多去向底定後，另一大咖自由球員哈波爭奪戰仍在持續。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）今天指出，現年26歲的哈波非常有可能收到一份年限達到11年的合約。

《CBS》芝加哥記者拉文（Bruce Levine）表示，將馬查多視為主要標的的白襪隊，在沒搶到馬查多之後傷心難過，將不會對哈波出價。他指出，白襪看好目前球隊的外野年輕戰力，不過也預料在未來幾天於自由市場中再多簽1-2人。

請繼續往下閱讀...

另一支球隊費城人同樣錯過馬查多，但反而加強了與哈波的談判，《Philly.com》的記者布林（Matt Breen）指出，費城人有自信可以簽下哈波。

至於搶到馬查多的教士，記者海曼（Jon Heyman）則指出，「雖然很難相信，但教士仍在追逐哈波，管理層明天就會開會討論，在這個冬天是否能將自由市場巨星2人都打包的可能性，雖然看似很難成真，但卻也不是完全不可能。」

他還表示，雖然過去幾周種種跡象都顯示國民已放棄簽回哈波，但還有一個考量因素，在國民隊老老闆勒納（Ted Lerner）身上，雖然他已在2018年將球隊交給兒子Mark負責，但他與波拉斯關係良好，在2015年也曾出人意表地以7年約簽下強投薛哲（Max Scherzer）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/