NBA》厄文打鐵得22分 字母哥全能身手退綠衫軍

字母哥率隊險勝綠衫軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭公鹿今天在主場迎戰塞爾提克，「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出30分、13籃板、6助攻全能數據，米德爾頓（Khris Middleton）在決勝節最後32.5秒投進關鍵三分彈，綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）最後一擊失手，公鹿終場以98：97險勝，收下3連勝。

塞爾提克首節打出17：6的強勢開局，米德爾頓和B.羅培茲（Brook Lopez）率隊追分，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）在首節結束前連得4分，幫助公鹿追到20：22一球落後。

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安德托昆波次節開局完成三分打，打出球隊反攻士氣，伊利亞索瓦和布洛格登（Malcolm Brogdon）的三分彈助隊超前，公鹿單節投進6顆三分彈，該節轟進33分，半場反以53：47領先。

易籃後戰況呈現膠著，公鹿雖然在布洛格登末節開局連拿5分的情況下，將領先一度拉開至8分，此役頻頻「打鐵」的厄文末節手感逐漸回溫，在最後2分多鐘飆進超前三分彈，字母哥傳出2次關鍵助攻助隊得分，最後1分多鐘2罰俱中，公鹿握有3分領先，但哈佛德（Al Horford）飆進一顆追平三分彈，而米德爾頓也回敬一顆關鍵三分鎖定勝局，厄文最後一擊失手，公鹿就在驚濤駭浪中以98：97險勝塞爾提克。

厄文。（美聯社）

安德托昆波繳出30分、13籃板雙十數據，另有6助攻和2火鍋的表現，米德爾頓貢獻15分、13籃板，布洛格登也挹注15分；厄文此役手感不佳，27投僅9中，攻下22分，另有5助攻，哈佛德有21分、17籃板的表現，塔圖姆則是17分、10籃板。

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