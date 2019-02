NBA》尷尬！退役前鋒祝福「杜克怪物」 這一標卻讓網友全笑瘋

前公牛球星布惹。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆狀元大熱門的「杜克怪物」威廉森(Zion Williamson),在昨在NCAA比賽只意外傷退,眾多NBA球星都跳出來為他加油打氣,前公牛明星前鋒布瑟(Carlos Boozer)也是其中之一,不過他在自己推特標記威廉森時,竟誤把他標成錫安國家公園(Zion National Park),鬧出大笑話。

杜克大學昨與宿敵北卡大學上演世仇對決,加上「詹皇接班人」威廉森加持,一張門票還飆到平均4670美元(約新台幣12萬),沒想到剛開賽,威廉森在一次進攻時,因為左腳的鞋子直接爆開,重心不穩不慎扭傷膝蓋,隨後便直接離開球場,沒有再回歸。

請繼續往下閱讀...

消息一出,多名NBA球星紛紛表示關心,2017年12月高掛球鞋退役的前鋒布瑟,也在自己的推特上發文寫下「希望你快點好起來」,並打算標記威廉森,沒想到一時不察,布惹竟錯把Zion Williamson(威廉森)標記成ZionNPS(錫安國家公園)。

而收到布惹慰問的錫安國家公園,隨後還幽默的回應:「謝謝你!預期會有大雪,園區幾條路封了,提醒大家來公園時要小心!」結果這段對話,馬上就在網上瘋傳,把網友全笑翻,最後布瑟雖然補上正確的貼文,不過倒也沒將先前的貼文撤下,吸引許多網友留言朝聖。

Thanks! In anticipation of heavy snow, several roads at @ZionNPS have closed. Be careful out there! Visit https://t.co/uL53F1ff1E for updates.