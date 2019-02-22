NBA》尷尬！退役前鋒祝福「杜克怪物」 這一標卻讓網友全笑瘋

前公牛球星布惹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆狀元大熱門的「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），在昨在NCAA比賽只意外傷退，眾多NBA球星都跳出來為他加油打氣，前公牛明星前鋒布瑟（Carlos Boozer）也是其中之一，不過他在自己推特標記威廉森時，竟誤把他標成錫安國家公園（Zion National Park），鬧出大笑話。

杜克大學昨與宿敵北卡大學上演世仇對決，加上「詹皇接班人」威廉森加持，一張門票還飆到平均4670美元（約新台幣12萬），沒想到剛開賽，威廉森在一次進攻時，因為左腳的鞋子直接爆開，重心不穩不慎扭傷膝蓋，隨後便直接離開球場，沒有再回歸。

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消息一出，多名NBA球星紛紛表示關心，2017年12月高掛球鞋退役的前鋒布瑟，也在自己的推特上發文寫下「希望你快點好起來」，並打算標記威廉森，沒想到一時不察，布惹竟錯把Zion Williamson（威廉森）標記成ZionNPS（錫安國家公園）。

而收到布惹慰問的錫安國家公園，隨後還幽默的回應：「謝謝你！預期會有大雪，園區幾條路封了，提醒大家來公園時要小心！」結果這段對話，馬上就在網上瘋傳，把網友全笑翻，最後布瑟雖然補上正確的貼文，不過倒也沒將先前的貼文撤下，吸引許多網友留言朝聖。

Thanks! In anticipation of heavy snow, several roads at @ZionNPS have closed. Be careful out there! Visit https://t.co/uL53F1ff1E for updates. — NationalParkService （@NatlParkService） February 21, 2019

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