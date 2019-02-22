MLB》明星終結者、塞揚左投下家在哪裡 費城人想一次全包

凱可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前自由市場上還有塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）以及明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel）等大咖，大聯盟記者海曼（Jon Heyman）今指出，費城人有意將2人都拿下，不過在這之前他們全心全意追逐哈波、等待哈波答覆後再決定下一步。

費城人為了爭取世界大賽冠軍展現企圖心，季後先後網羅明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）、游擊手席古拉（Jean Segura）等人，現在對凱可和金布瑞也都有興趣，不過還要先全力追逐哈波，再看看剩下的預算。

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31歲的凱可上賽季繳出12勝11敗， 防禦率3.74，不過目前費城人的先發輪值已相當有潛力，包括諾拉（Aaron Nola）、維拉斯奎茲（Vince Velasquez），派菲塔（Nick Pivetta）和艾夫林（Zach Eflin）這4位平均年齡不滿27歲年輕投手，上賽季的FIP都低於4。

何況老將阿里耶塔（Jake Arrieta）上賽季防禦率3.96表現也不俗。大聯盟官網報導，這也是為什麼費城人遲遲不願給予凱可想要的5年長約，寧願給短約。

明星終結者金布瑞先前投入市場喊話6年1億美元大約，現在則一直在尋求5年合約，但在直球失速、控球水準下滑的情況下，也導致市場對他有疑慮，不過如果有了他加盟，費城先前簽下的終結者羅伯森（David Robertson）則可望重回布局投手的老本行，後防無疑會變得更加強大。

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