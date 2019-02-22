NBA》輸不停！ 太陽不敵騎士吞16連敗創隊史紀錄

奧斯曼（左）攻下19分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽作客克利夫蘭騎士隊，今年賽季後段班球隊的對決，賽前已吞下15連敗的太陽隊狀況依舊低迷，反觀騎士多點開花，全隊10人有得分紀錄，5人得分上雙，終場騎士以111：98射落太陽，太陽則是吞下16連敗，刷新隊史紀錄。

首節打完太陽以28：23領先騎士，第二節騎士將比分反超，以55：51將領先帶進下半場。

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騎士在第三節末段一波12：0的攻勢，將原本72：71的小幅優勢瞬間拉開，也掌握住勝利的局勢，騎士隊在第四節一度領先多達17分，並且這場比賽單場34次助攻已是騎士本季紀錄，其中戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）貢獻11次助攻，終場騎士111：98輕取太陽拿下勝利。

騎士奧斯曼（Cedi Osman）得到全隊最高的19分，外加5籃板5助攻的全能表現幫助球隊取得勝利，洛夫斬獲16分11籃板和齊吉克（Ante Zizic）攻下15分12籃板的雙十表現也是球隊獲勝的關鍵因素，另外戴拉夫多瓦雖只得2分，但傳出單場最多的11次助攻。

太陽部分，布克以攻下30分全場最高，外加7次助攻的表現最優異，從巫師交易來太陽的歐布瑞轟下23分，狀元郎艾頓（Deandre Ayton）則是拿下13分9籃板的準雙十演出。

太陽這一波16連敗之中，場場失分都超過110分，前一次獲勝是1月12日對決金塊的比賽，目前11勝49敗，戰績全聯盟墊底，騎士隊13勝46敗排名東部倒數第二，排名僅優於紐約尼克。

布克雖攻下全場最高的30分，只可惜太陽還是吞下16連敗。（美聯社）

中鋒齊吉克的15分12籃板表現力壓狀元艾頓的13分9籃板。（美聯社）

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