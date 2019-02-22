NBA》鵜鶘要給年輕球員機會 戴維斯出賽時間大縮水

A.戴維斯仍能繼續出賽，但上場時間大縮水。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）在交易風波後仍續留原隊，明星賽前還弄傷左肩，日前傳出鵜鶘有意讓A.戴維斯在剩餘賽季不出賽，代理總管費里（Danny Ferry）今天受訪時表示，A.戴維斯仍會繼續上場打球，但時間會縮短，而球隊也將讓年輕球員有更多的上場機會。

「A.戴維斯上場時間將會減少，」費里受訪時表示，A.戴維斯明天仍會出戰溜馬，但只會打20至25分鐘，而陣中主控J.哈勒戴（Jrue Holiday）的上場時間也會縮短，給年輕球員更多表現的空間。

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NBA官方日前呼籲鵜鶘，希望不要讓健康球員無故缺席比賽，根據聯盟規定，官方可以處以每場10萬美元的罰款，費里對此表示，會遵守聯盟規定，但球團也要對未來做好準備。

A.戴維斯本季出賽45場，平均上場時間多達36分鐘，場均能攻下28.1分、12.9籃板、4.2助攻和2.5阻攻的數據。

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