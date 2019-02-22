NBA》詹皇開啟季後賽模式 火箭「三巨頭」合體仍被逆轉

詹姆斯攻下29分、11籃板和6助攻，率隊逆轉擊敗火箭。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA例行賽重新點燃戰火，亟欲爭取季後賽席次的湖人，今於主場上演逆轉秀，克服雙位數落後，在末節反敗為勝，終場111：106獲勝，戰績29勝29敗，重回五成勝率。

哈登繼續延續30之旅，此戰攻下30分、5籃板和6助攻，連續場次30分已累計32場，獨居史上第二。但哈登此戰手感不佳，三分球10投2中，且在關鍵時刻提前犯滿離場，火箭反撲無力。

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湖人終止二連敗，也避免史上第二次被火箭橫掃。詹姆斯攻下29分、11籃板和6助攻，英葛蘭則挹注27分、13籃板，庫茲馬貢獻18分、6籃板和5助攻。

歷經明星賽的休兵，火箭卡培拉（Clint Capela）重返球場，這也是睽違兩個月，「三巨頭」哈登、卡培拉和保羅再度同場先發。

保羅攻下「準大三元」23分、10籃板和9助攻，卡培拉也有12分、11籃板「雙十」的表現，可惜末節遭對手一波10：0的攻勢反撲，種下敗因。

詹姆斯。（美聯社）

卡培拉。（今日美國）

哈登（右）連續30分場次堆高到32場。（法新社）

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