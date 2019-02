NBA》柯瑞爆扣還轟10記三分彈 勇士驚濤駭浪險勝國王（影音）

柯瑞今轟10顆三分球豪取36分。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕西部龍頭勇士今在主場迎戰國王,「萌神」柯瑞(Stephen Curry)展現恐怖外線火力,砍進10顆三分球,斬獲全場最高36分,不過勇士此役仍陷入苦戰,國王希爾德 (Buddy Hield)比賽倒數階段連飆三分,差點將局勢逆轉,惜最後關鍵出手未能命中,勇士才以125:123驚險守住勝利。

在明星週表現不錯的柯瑞,在假期結束後首戰,很快便進入狀況,今天也維持好手感,首節接獲杜蘭特(Kevin Durant)助攻還大秀雙手爆扣,而他半場就11投6中、三分球8投5中拿下17分,次節打得綁手綁腳的衛冕軍一度雙位數落後國王,靠著柯瑞好手感才止血,上半場打完追到2分落後。

柯瑞上演雙手爆扣。(美聯社)

柯瑞雙手爆扣,隊友格林不敢置信的高舉雙手。(今日美國)

