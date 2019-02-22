NBA》柯瑞爆扣還轟10記三分彈 勇士驚濤駭浪險勝國王（影音）

柯瑞今轟10顆三分球豪取36分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭勇士今在主場迎戰國王，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）展現恐怖外線火力，砍進10顆三分球，斬獲全場最高36分，不過勇士此役仍陷入苦戰，國王希爾德 （Buddy Hield）比賽倒數階段連飆三分，差點將局勢逆轉，惜最後關鍵出手未能命中，勇士才以125：123驚險守住勝利。

在明星週表現不錯的柯瑞，在假期結束後首戰，很快便進入狀況，今天也維持好手感，首節接獲杜蘭特（Kevin Durant）助攻還大秀雙手爆扣，而他半場就11投6中、三分球8投5中拿下17分，次節打得綁手綁腳的衛冕軍一度雙位數落後國王，靠著柯瑞好手感才止血，上半場打完追到2分落後。

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柯瑞上演雙手爆扣。（美聯社）

柯瑞雙手爆扣，隊友格林不敢置信的高舉雙手。（今日美國）

易籃後，勇士開始在外線火力全開，柯瑞、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）連續出手命中三分，一度將比數逆轉超前，不過國王射手部隊也不是省油的燈，靠著希爾德、福克斯（De'Aaron Fox）和巴格利（Marvin Bagley III）飆分，又將領先優勢要了回來。

兩隊決勝節持續激戰，卡森斯連拿6分幫助勇士反超，D.格林（Draymond Green）也在此時找回好手感，不過希爾德在節末連飆2顆三分球，在比賽結束前10.3秒將比數追到剩2分落後，然而國王隨後雖祭出犯規戰術，也成功要到最後一波進攻機會，但希爾德這次出手卻沒能命中，最終就以123：125不敵勇士。

柯瑞此仗僅上陣36分鐘，出手23次、命中12球，三分球16投10中，奪全場最高36分，杜蘭特28分、9籃板還送出恐怖的7記「麻辣鍋」，卡森斯繳出17分、10籃板及3助攻，K.湯普森（Klay Thompson）18分、D.格林則是挹注12分8助攻。

國王此役共6人得分上雙，巴格利今19投8中砍下全隊最佳28分，希爾德19分，福克斯18分、8助攻，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）14分6助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）13分，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）10分。

巴格利拿下全隊最高28分。（今日美國）

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