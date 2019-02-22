MLB》張育成排印地安人農場排名第11 官網點名新球季關注焦點

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球季即將展開，印地安人官網點出新球季關注的十大球員中，台灣好手張育成也被點名。不過，根據2019年印地安人農場排名，張育成從去年的第6名，變成第11名。

根據印地安人官網記者Amanda Bell撰文指出，由於當家游擊手林多（Francisco Lindor）受傷，開幕戰能否出賽成疑慮，據《MLB Pipeline》指出，張育成是印地安人農場第11名的潛力新秀，天生的游擊手，也獲得更多守三壘的機會，讓自己守備擁有多功能性，進到大聯盟舞台。

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張育成去年在3A出賽127場，有13轟、62分打點，打擊率0.256，另有28支二壘安打，整體攻擊指數為0.741。他單季也吞下144次三振，是旅美5年來最多。

據《MLB Pipeline》的球探報告評比，張育成的打擊能力為45分、長打能力50分，整體分數為50分。該文分析，由於林多是印地安人當家游擊，張育成難以無法卡位，去年的秋季聯盟改守三壘，表現出色，也提高他的價值。

該文提到，張育成是非典型內野中間防線的防守者，他的長打能力可能會是最令人印象深刻的事。張育成有能力把球打到球場各個角落，他積極的打擊方式，能有很多的二壘安打和全壘打，但也會吞下許多三振，所以他的打擊率並不會太高。

作為一名平均跑壘速度的跑者，張育成在壘上沒有威脅性，但他的游擊守備不錯，是名平均守備等級的游擊手，他能在獲得更多經驗後，成為一名表現穩定的三壘手。若印地安人嘗試增加張育成的守備多樣性，有機會看到他守二壘。

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