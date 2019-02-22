南韓女子冰壺隊控教練團虐待 近億韓圓獎金遭亂用

南韓女子冰壺隊主將金恩靜指控教練虐待、還貪汙比賽獎金。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有「大蒜女孩」之稱的南韓女子冰壺代表隊，去年11月向南韓體育部指控，被教練限制私生活、剝奪參賽權，還指教練貪汙，沒有拿到贊助費用。南韓體育部昨公布調查結果，女子冰壺隊遭教練團虐待，還不當管控9400萬韓圓（約新台幣278萬元）的獎金和相關贊助資金。

去年的平昌冬季奧運，南韓女子冰壺隊在不被看好的情況下，一路打敗歐美強隊，最後拿到銀牌，頓時成了媒體焦點。這群成員都來自種植大蒜聞名的鄉鎮，因此被稱為「大蒜女孩」，主將金恩靜戴著眼鏡的「撲克臉」，讓她一度爆紅。

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《韓聯社》報導，南韓體育部表示，經過約5週的調查，女子冰壺隊的大多指控都是事實，指教練團欠她們約9400萬韓圓的獎金，包含冬奧、以及贊助商的資金。此外，南韓女子冰壺代表隊在國際比賽贏得的獎金中，教練團約貪汙了約3000萬韓圓（約新台幣88萬），沒有給選手。

南韓體育部指出，這次調查主要是針對前冰壺協會副主席金京斗（Kim Kyung-doo，暫譯），她的女兒金敏貞（Kim Min-jung，暫譯）是女子冰壺隊總教練，而她的丈夫Jang Ban-seok則是前男子國家隊教練。金氏家族還挪用1900韓圓的政府補助款。該文指出，金京斗家族還試圖讓家庭成員擔任不適任的職位，把南韓冰壺協會變成家族企業。

南韓體育部說，從2014年開始至今5年間，金京斗挪用約5.9億韓圓，還發現逃稅的間接證據。南韓體育部已要求金京斗家族返還約2.1億韓圓的資金。

金京斗起初否認指控，去年12月為此事件道歉，也宣布他和他的家人不會再參與冰壺運動。不過，金京斗家族並不同意南韓體育部的調查結果，可能會提起上訴。

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