SBL Live》天使、張博勝第三節發威 台銀72：66金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台銀 29 16 27 72 金酒 29 20 17 66

第四節

臺灣銀行陳順詳（右）傷癒復出。（記者陳志曲攝）

第三節

易籃後，泰勒與張博勝連砍9分，幫助台銀反超2分。夏普與于煥亞回敬三分彈，金酒緊咬1分差。中段，天使與泰勒連拿5分，隨後新秀陳昱瑞與天使連續砍進三分球，台銀首度領先來到10分。第三節結束，台銀72：66金酒。

金門酒廠夏普（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

第二節

次節，余純安、陳靖寰、于煥亞連拿6分，助金酒取得6分領先，迫使台銀喊出暫停。中段，吳祐任砍進三分球，加上陳順詳與泰勒連拿4分，台銀追到3分差。不過隨後佐藍連投帶切砍5分，同時蘇奕晉中距離命中，雙方仍有6分差。末段陳順詳上籃得分，第二節結束，金酒49：45台銀。

臺灣銀行張博勝飆進三分球。（記者陳志曲攝）

第一節

首節雙方都繳出高命中率，台銀總計17投10中，洋將天使單節轟下11分2籃板、本土的張博勝與陳順詳合力拿下15分。金酒方面也不惶多讓，洋將夏普攻下9分、佐藍與陳文宏各拿5分，助金酒緊咬比分，首節結束雙方戰成29：29平手。

金門酒廠佐藍（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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