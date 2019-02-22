日職》不好混！王柏融轉戰火腿 日媒點出韓名將首年難有好表現

王柏融。（資料照，中央社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融在熱身賽表現火燙，至今13打數敲出8安，打擊率高達0.615，讓外界相當期待他旅日新人年的表現。不過，有日本媒體指出，以南韓職棒出身的好手為例，很少有第一年在日職就有表現出色的選手。

三星獅名將李承燁。（資料照，記者林正堃攝）

日本媒體《Baseball KING》報導，擁有「國民打者」、「亞洲大砲」之稱的名將李承燁，他在2003年敲出56轟紀錄，打破王貞治的55轟。隔年從韓職三星獅轉戰日職羅德，但第一年表現不如在韓職亮眼，只有14轟、50分點、打擊率0.240的表現。

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李炳圭。（資料照，記者林正堃攝）

外號「赤兔馬」之稱的李炳圭，2006年球季結束後，轉戰日職中日龍，當時被期待能在「跑攻守」都有表現的外野手，他在2007年日職新人年出賽132場，打擊率為0.262，有9轟、46分打點。

金泰均。（資料照，記者劉信德攝）

而韓職另名強打金泰均，2010年轉戰羅德，開幕戰擔任球隊第四棒，球季前半段打出73分打點，但自明星賽之後，金泰均只有打出3轟、19分打點，打擊火力急速降溫，還因此失去第四棒位置。金泰均整季有21轟、92分打點、打擊率0.268的成績。

李大浩。（資料照，記者陳志曲攝）

而近年韓職打者挑戰日職最成功的選手就是李大浩，2011年球季結束後，轉戰日職歐力士，第一年就全勤出賽144場，繳出24轟、91分打點，打擊率0.286成績，日職新人年就奪得打點王。李大浩在2014年轉戰軟銀後仍維持好表現，旅日4年累積98轟、348分打點，平均打擊率0.293。

李大浩在2016年挑戰美國大聯盟水手隊，留下14轟、49分打點、打擊率0.253的成績，2017年重回老東家韓職樂天巨人。

《Baseball KING》提到，韓職選手赴日挑戰後，很少有人能在日職新人年表現穩定，也沒有選手在菜鳥年就達到打擊率3成、或30轟、或是100分打點的成績。

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